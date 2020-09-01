ЛГАУ в годовщину освобождения Ворошиловградщины почтил память погибших в годы войны (ФОТО)

Студенты Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) в 77-ю годовщину освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков возложили цветы к памятнику погибшим студентам и преподавателям, расположенному на территории университетского городка. Об этом сообщили в вузе."Студенческий актив университета возложил цветы к памятнику преподавателям, сотрудникам и студентам учебного заведения, погибшим в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Председатель студенческого совета ЛГАУ Валерия Якимчук отметила, что молодежь "с огромной благодарностью и глубочайшей скорбью склоняет головы перед героями, ценой собственной жизни защитившими нашу землю"."Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа, никогда не померкнет в памяти народной великий подвиг солдат – освободителей, которые отдали все, чтобы наша Отчизна не склонила голову перед захватчиками", -подчеркнула она.Старший преподаватель кафедры истории и педагогики ЛГАУ Александр Дробот прочитал студентам вторых - третьих курсов авторскую лекцию, которая сопровождалась демонстрацией видеофильма "Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Донбасская наступательная операция".Напомним, 4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тысяч солдат разных национальностей. Более 400 тысяч жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Герой Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.04 сентября — Луганск