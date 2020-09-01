МЧС ЛНР предупредило о распространении ложной информации в Viber от имени ведомства

МЧС ЛНР предупредило жителей Республики о распространении ложной информации в мессенджере Viber от имени ведомства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"В связи с выявлением фактов фальсифицированной рассылки SMS-уведомлений на приложение-мессенджер Viber якобы от Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики сообщаем, что вся официальная информация службы 101 размещается исключительно на сайте МЧС ЛНР, а также в официальных группах социальных сетей "ВКонтакте" и Facebook", - говорится в сообщении.

04 сентября — Луганск