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МЧС ЛНР предупредило о распространении ложной информации в Viber от имени ведомства

Sergey Сегодня, 18:450Новости
МЧС ЛНР предупредило о распространении ложной информации в Viber от имени ведомства
МЧС ЛНР предупредило жителей Республики о распространении ложной информации в мессенджере Viber от имени ведомства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
"В связи с выявлением фактов фальсифицированной рассылки SMS-уведомлений на приложение-мессенджер Viber якобы от Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики сообщаем, что вся официальная информация службы 101 размещается исключительно на сайте МЧС ЛНР, а также в официальных группах социальных сетей "ВКонтакте" и Facebook", - говорится в сообщении.
04 сентября — Луганск

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