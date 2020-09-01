Прокуратура оштрафовала продавца на 50 тыс. руб. за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Алчевская прокуратура оштрафовала предпринимателя на 50 тыс. руб. за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Факт продажи алкогольной продукции лицу, не достигшему 21 года, был установлен сотрудниками городской прокуратуры в ходе проверки.

"По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования физическое лицо-предприниматель признано виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в сумме 50 тыс. руб." – говорится в сообщении.

04 сентября — Луганск