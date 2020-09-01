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Прокуратура оштрафовала продавца на 50 тыс. руб. за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Sergey Сегодня, 18:450Новости
Прокуратура оштрафовала продавца на 50 тыс. руб. за продажу алкоголя несовершеннолетнему
Алчевская прокуратура оштрафовала предпринимателя на 50 тыс. руб. за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
Факт продажи алкогольной продукции лицу, не достигшему 21 года, был установлен сотрудниками городской прокуратуры в ходе проверки.
"По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования физическое лицо-предприниматель признано виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в сумме 50 тыс. руб." – говорится в сообщении.
04 сентября — Луганск

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