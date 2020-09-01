Лавочки ожидания семейного счастья и гнездо аистов появились возле роддома в Стаханове (ФОТО)

Торжественная церемония открытия арт-объекта "Лавочки ожидания семейного счастья" состоялась на территории родильного дома Стаханова. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации."Сегодня на территории родильного дома Стаханова появилась символическая зона ожидания – две лавочки и кованое дерево с гнездом аистов, символизирующим семейное счастье и благополучие. Композиция установлена по инициативе городского совета женщин при поддержке администрации Стаханова и территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", – говорится в сообщении.Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено заместителю главы городской администрации Тамаре Ковтун и исполняющей обязанности главного врача родильного дома Наталье Булыкиной."Установка этого объекта стала возможна благодаря помощи администрации Стаханова, руководства машиностроительного завода, частных предпринимателей и, конечно же, кузнецов и оформителей", – отметила член Общественной палаты ЛНР, председатель городского совета женщин Людмила Луганская.В ходе церемонии открытия собравшиеся поздравили четырех мам, малыши которых появились на свет в День города."От коллектива родильного дома примите искренние поздравления с самым главным событием в вашей жизни – рождением детей. Новые жители города появились на свет в 85-ю годовщину стахановского движения и, я убеждена, что эту юбилейную дату вы запомните на всю жизнь. Здоровья вам и вашим малышам!" – обратилась к молодым мамам Булыкина.Ковтун вручила им памятные адреса, подарки и цветы от администрации города."От всего сердца поздравляю с рождением вашего маленького, но самого большого счастья. Рождение малыша всегда самое счастливое и яркое событие в жизни каждой семьи. Желаю вашим малышам бодрости, сил и крепкого здоровья для своих первых успехов и достижений. А вам, уважаемые родители, – любви и взаимопонимания, счастливых и ярких дней, наполненных радостью и благополучием", – сказала она.04 сентября — Луганск