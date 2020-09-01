Лидия Лазор и Александр Журавлев станут почетными гражданами Луганска 2020 года (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители общественности на состоявшемся сегодня собрании единогласно поддержали предложение столичной администрации о присвоении звания "Почетный гражданин Луганска" 2020 года директору Юридического института Луганского государственного университета (ЛГУ) имени Владимира Даля Лидии Лазор и чемпиону СССР 1972 года в составе футбольной команды "Заря", капитану футбольного клуба "Заря" Александру Журавлеву. Об этом из здания администрации Луганска, где проходило мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.В собрании приняли участие 255 жителей Луганска: депутаты Народного Совета ЛНР, руководители городских предприятий, учреждений и организаций, общественники, представители совещательно-консультативных органов при главе администрации города.Заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко напомнила, что в нынешнем году в мэрию поступили ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Луганска", среди кандидатов были Александр Журавлев и Лидия Лазор. С 19 по 31 августа прошел опрос общественного мнения, проголосовать можно было на сайте администрации города, а также заполнив бюллетени на 11 площадках в городе."В опросе общественного мнения приняли участие 8 074 горожанина. За Лидию Лазор отдано 4 090 голосов, что составило 50,6% от проголосовавших. Кандидатуру Александра Журавлева поддержали 3 975 жителей Луганска или 49,2%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 115 голосов или 1,4% от принявших участие в голосовании", – сообщила Терещенко.До принятия решения перед собравшимися с информацией о кандидатах выступили президент аналитического футбольного центра Павел Войков, ректор ЛГУ имени Даля Виктор Рябичев, почетный председатель содружества ветеранов погранвойск Луганщины "Союз-Граница" Алексей Сердюков, известный луганский литератор Андрей Медведенко, заместитель генерального директора ГТРК ЛНР, председатель Республиканского союза журналистов Леонард Свидовсков, заместитель директора Юридического института ЛГУ имени Даля Людмила Карабут."На протяжении последних недель горожане неоднократно говорили мне, что было бы правильно, чтобы в этом году оба кандидата стали почетными гражданами Луганска. Учитывая, что голоса распределились практически поровну, я выступаю с таким предложением и прошу участников собрания меня поддержать, присвоив звание "Почетный гражданин Луганска" и Лидии Ивановне (Лазор), и Александру Никифоровичу (Журавлеву)", – обратился к участникам собрания глава администрации Луганска Манолис Пилавов.Присутствующие единогласно проголосовали в поддержку инициативы главы администрации Луганска."Распоряжением главы администрации Луганска. Церемония награждения почетных граждан Луганска состоитсяво Дворце культуры имени Ленина в ходе торжественного собрания, посвященного 225-й годовщине образования Луганска", – подытожила Терещенко.Лидия Лазор – директор Юридического института Луганского государственного университета (ЛГУ) имени Владимира Даля, доктор юридических наук, профессор, почетный профессор ЛГУ имени Даля, заслуженный юрист ЛНР, академик Международной академии информатизации и Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, заслуженный деятель науки и техники, комиссар III ранга, генерал-лейтенант Международного комитета защиты прав человека. Известный литератор, член Международного общества писательских союзов, член Союза писателей России. Является автором более 300 научных трудов, подготовила более 60 кандидатов юридических наук и около 20 докторов юридических наук. Отмечена многочисленными медалями и другими наградами ЛНР и Российской Федерации.Александр Журавлев – чемпион СССР 1972 года в составе футбольной команды "Заря", двукратный финалист Кубка СССР по футболу, капитан футбольного клуба "Заря" и национальной сборной команды СССР. Более 30 лет являлся директором нынешней специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Футбольная школа детей и молодежи". Сыграл ключевую роль в создании долгосрочной программы развития луганского футбола, специализированных футбольных групп, специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу "Юность", тренерского совета сборных команд, Луганской ассоциации спортивной общественности, Луганской ассоциации детско-юношеского футбола и других структур. Заслуженный работник физической культуры ЛНР, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Награжден орденом "За заслуги ", медалью "За заслуги перед Луганщиной", почетным знаком "За заслуги перед Луганском", медалью и почетным знаком Федерации футбола Украины "За заслуги".Напомним, в 2019 году звание "Почетный гражданин Луганска" было присвоено ректору Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Александру Торбе. В 2018 году почетным гражданином Луганска стал генеральный директор Луганского ликероводочного завода "Луга-Нова" Леонид Держак, в 2016 году – художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, народный артист Украины и Луганской Народной Республики Михаил Голубович.04 сентября — Луганск