Синоптики прогнозируют днем 5 сентября в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 5 сентября будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, утром и днем пройдет местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 26-28 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 5 сентября метеорологи отмечали в 1939 году – плюс 1,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 37,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 сентября – 05:15, время захода – 19:26. Продолжительность светового дня составит 14 часов 11 минут.

По предварительному прогнозу, 6-7 сентября ожидается теплая погода без существенных осадков.

04 сентября — Луганск