Усиление ветра ожидается в Республике 5 сентября

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами по территории Республики 5 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В течение суток 5 сентября в Луганске местами по территории ЛНР ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

04 сентября — Луганск