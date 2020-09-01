Усиление ветра ожидается в Республике 5 сентября
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами по территории Республики 5 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"В течение суток 5 сентября в Луганске местами по территории ЛНР ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
04 сентября — Луганск
"В течение суток 5 сентября в Луганске местами по территории ЛНР ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
04 сентября — Луганск
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