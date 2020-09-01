Горняки шахты имени Свердлова госкомпании "Востокуголь" ввели в эксплуатацию новую лаву (ФОТО)

Шахта имени Свердлова шахтоуправления "Червонопартизанское" филиала №2 "Свердловатрацит" государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания "Востокуголь" ввела в эксплуатацию новую лаву. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.С работой новой лавы ознакомились исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Александр Трофименко и генеральный директор госпредприятия "Востокуголь" Владимир Шатохин."Сегодня на шахте имени Свердлова введена в эксплуатацию новая очистная лава. Данная лава у нас уже третья с момента создания Республиканской топливной компании "Востокуголь". В этом году мы запланировали ввод еще семи лав: в сентябре одной, четырех – в октябре, и оставшиеся – в декабре", - сообщил и. о. министра.Он отметил, что ввод лав "позволит улучшить финансово-экономическую составляющую всего госпредприятия "Востокуголь" и обеспечить хорошей зарплатой рабочих".Шатохин выразил уверенность, что новая лава "будет работать продуктивно, успешно"."Мы сегодня посмотрели, она подготовлена на самом высоком уровне. Сегодня в этой лаве можно было увидеть новое оборудование, которое мы купили. Мы купили сюда новый конвейер, два комбайна, крепь капитально отремонтировали. Лава подготовлена на три года работы с нагрузкой более 1,5 тысяч тонн и выше в сутки, поэтому мы понимали, что работа должна быть высокопродуктивной, высоконагруженной, поэтому и оборудование должно быть надежным", - сказал генеральный директор.Председатель Свердловской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР Александр Елецкий уточнил, что на шахте добывается самый востребованный сорт каменного угля – антрацит. По его мнению, ввод новой лавы "положительно отразится на социальной обстановке в коллективе, в городе и в Республике в целом".Лава №4 расположена на горизонте 1 317 м, ее длина составляет 255 м, мощность пласта – 1,22 м, запасы антрацита оцениваются в 1 млн 618 тыс. т.Ранее ввели в эксплуатацию новые лавы шахта имени Николая Баракова и шахта "Комсомольская" Республиканской топливной компании "Востокуголь".Напомним, шахтеры Республиканской топливной компании "Востокуголь" более чем за два месяца с момента создания предприятия подняли на-гора 1 млн т угля."Востокуголь" объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.04 сентября — Луганск