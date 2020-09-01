Луганская ветеринарная служба ограничила транзит через РФ животноводческой продукции с Украины и сельскохозяйственных животных



«С 4 сентября 2020 года Россельхознадзор вводит временные ограничения при транзите через Российскую Федерацию сельскохозяйственных животных, а также животноводческой продукции с Украины. Ограничения принимаются в отношении крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы и животноводческой продукции, полученной из них», — говорится в сообщении.

В ГСВМ отметили, что «данная мера направлена на снижение рисков заноса и распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота». Новости Региона - Сегодня, 20:41 38 Государственная служба ветеринарной медицины (ГСВМ) в Луганске проинформировала о временных ограничениях на транзит через территорию Российской Федерации сельскохозяйственных животных, а также животноводческой продукции с Украины.«С 4 сентября 2020 года Россельхознадзор вводит временные ограничения при транзите через Российскую Федерацию сельскохозяйственных животных, а также животноводческой продукции с Украины. Ограничения принимаются в отношении крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы и животноводческой продукции, полученной из них», — говорится в сообщении.В ГСВМ отметили, что «данная мера направлена на снижение рисков заноса и распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота». Новости Региона - Сегодня, 20:41 38

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