Закроют ли КПВВ из-за продления карантина и будет ли автоматическое продление социальных выплат и пенсий





Правда ли, что с продлением карантина закроют КПВВ и пропуск граждан осуществляться не будет?



На данный момент распоряжения о закрытии контрольных пунктов не поступало. Работу продолжают КПВВ «Станица Луганская» и КПВВ «Новотроицкое». КПВВ «Марьинка» закрыт со стороны временно оккупированных территорий.



Правда ли, что автоматическое продление социальных выплат и пенсий уже прекращено?



На данный момент такой информации нет. Согласно постановлению Кабмина от 8 апреля 2020 года, на время карантина выплаты продолжаются автоматически. (https://bit.ly/2Eyjlqq)



Правда ли, что гражданам Украины запретили выезжать за границу?



Запрета на выезд из Украины нет. Вместе с тем, у некоторых стран все еще действуют ограничения на въезд гражданам Украины, во время эпидемии COVID-19. МИД запустил интерактивную карту с информацией о разрешениях и ограничениях въезда в страны во время пандемии коронавируса, с которой рекомендуем ознакомиться перед планированием путешествия (https://bit.ly/3b2hjuB).



Можно ли гражданам иностранных государств въезжать в Украину?



Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 27 августа 2020 г. №757, с 28 августа по 28 сентября 2020 года въезд на территорию Украины закрывается для иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение: иностранцы,которые имеют вид на жительство в Украине, являются родственниками первой линии граждан Украины (один из супругов, дети, родители); прибывают в Украину для обучения и некоторым другим.



Правда ли, что украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, не смогут вернуться в Украину?



Эта информация не соответствует действительности. Однако граждане Украины, прибывающие из стран красной зоны, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Со списком стран красной и зеленой зон можно ознакомиться на сайте Минздрава (https://bit.ly/3jiUR3d) Новости Региона - Сегодня, 20:17 265 В связи с решением Кабинета министров о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 октября 2020 года, на Горячую линию «Донбасс СОС» поступают вопросы об изменениях, связанных с решением правительства. Правозащитники дали ответы на некоторые из них. Об этом пишет «Трибун».На данный момент распоряжения о закрытии контрольных пунктов не поступало. Работу продолжают КПВВ «Станица Луганская» и КПВВ «Новотроицкое». КПВВ «Марьинка» закрыт со стороны временно оккупированных территорий.На данный момент такой информации нет. Согласно постановлению Кабмина от 8 апреля 2020 года, на время карантина выплаты продолжаются автоматически. (https://bit.ly/2Eyjlqq)Запрета на выезд из Украины нет. Вместе с тем, у некоторых стран все еще действуют ограничения на въезд гражданам Украины, во время эпидемии COVID-19. МИД запустил интерактивную карту с информацией о разрешениях и ограничениях въезда в страны во время пандемии коронавируса, с которой рекомендуем ознакомиться перед планированием путешествия (https://bit.ly/3b2hjuB).Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 27 августа 2020 г. №757, с 28 августа по 28 сентября 2020 года въезд на территорию Украины закрывается для иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение: иностранцы,которые имеют вид на жительство в Украине, являются родственниками первой линии граждан Украины (один из супругов, дети, родители); прибывают в Украину для обучения и некоторым другим.Эта информация не соответствует действительности. Однако граждане Украины, прибывающие из стран красной зоны, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Со списком стран красной и зеленой зон можно ознакомиться на сайте Минздрава (https://bit.ly/3jiUR3d) Новости Региона - Сегодня, 20:17 265

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