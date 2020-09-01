Каскадные водопады на Орловых прудах в Алчевске могут исчезнуть. ФОТО



Об этом в Twitter со ссылкой на местных жителей сообщает блогер Hochu Dodomu.

«Никогда раньше такого не наблюдали, но впервые наверное через шандоры на Орловых водохранилищах вода почти не течет, и от водопадов вскоре ничего не останется!», пишут в соцсетях.



Погода в Луганске - Сегодня, 20:10 119 В Алчевске пересохли знаменитые Орловые пруды с каскадными водопадами.Об этом в Twitter со ссылкой на местных жителей сообщает блогер Hochu Dodomu.«Никогда раньше такого не наблюдали, но впервые наверное через шандоры на Орловых водохранилищах вода почти не течет, и от водопадов вскоре ничего не останется!», пишут в соцсетях.Погода в Луганске - Сегодня, 20:10 119

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