РЦНТТ приглашает школьников на обучение в секциях Республиканской малой академии наук

Республиканский центр научно-технического творчества (РЦНТТ) проводит набор обучающихся в секции научного объединения "Республиканская малая академия наук" (РМАН). Об этом на брифинге в Луганскинформцентре сообщила директор РЦНТТ Сатеник Юсина.

"Государственное учреждение дополнительного образования ЛНР "Республиканский центр научно-технического творчества" проводит набор обучающихся 9-11-х классов в секции научного объединения "Республиканская малая академия наук", – сказала она.

Юсина напомнила, что РМАН начала свою работу в октябре 2018 года. Для ее организации в 2018-2019 учебном году разработано и утверждено 18 дополнительных общеразвивающих программ, еще девять - в 2019-2020 учебном году. Это программы естественнонаучной, гуманитарной, научно-технической и эколого-биологической направленности.

"Обучение ведется по следующим научным направлениям: историко-географическому, философии и правоведения, физико-математическому, экономики и астрономии, технических наук, химико-биологическому, экологии и аграрных наук, языковедения, литературоведения, фольклористики и искусствоведения, а также компьютерных наук", – рассказала директор РЦНТТ.

Она отметила, что "обучение в секциях малой академии наук – это плодотворная работа, в процессе которой слушатели секций занимаются научно-исследовательской, проектной, конструкторской деятельностью, созданием механизмов с перспективой их воплощения в практической деятельности различных направлений".

"Перспективной моделью научного объединения рассматривается возможность формирования базы идей с последующей доработкой в научных лабораториях организаций или учреждений высшего образования нашей Республики", – добавила Юсина.

Директор РЦНТТ уточнила, что в 2018-2019 учебном году секции РМАН работали на базе ряда вузов в Луганске и Алчевске, а с 2019-2020 учебного года добавились еще две секции компьютерных наук на базе колледжа информационных технологий и экономики Антрацита.

"С этого года при поддержке кафедры психологии и конфликтологии Луганского государственного университета имени Владимира Даля планируется открытие секции психологии в городе Петровское, в общеобразовательной школе имени генерала Минигали Шаймуратова. Так что ждем наших обучающихся в секциях Республиканской малой академии наук", – сказала она.

04 сентября — Луганск