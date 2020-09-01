С 4 утра 20 специалистов «Луганскводы» устраняют порыв на участке ровеньковского магистрального водовода
Около 20 специалистов устраняют порыв на участке ровеньковского магистрального водовода, который проходит под дорожным полотном.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Лугансквода».
Очередная авария на ровеньковском водоводе произошла сегодня в 04:00.
«При обследовании водовода было установлено, что авария произошла под автодорожным полотном в нескольких километрах от Молодогвардейска. Данная ситуация значительно увеличивает сроки ликвидации аварии. В выполнении работ задействовано две аварийные бригады в составе 18 человек и 8 единиц специализированной техники», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 21:00 102
Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Лугансквода».
Очередная авария на ровеньковском водоводе произошла сегодня в 04:00.
«При обследовании водовода было установлено, что авария произошла под автодорожным полотном в нескольких километрах от Молодогвардейска. Данная ситуация значительно увеличивает сроки ликвидации аварии. В выполнении работ задействовано две аварийные бригады в составе 18 человек и 8 единиц специализированной техники», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 21:00 102
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