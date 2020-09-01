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Россия ввела санкции против Порошенко

Sergey Вчера, 23:0025Новости
Россия ввела санкции против Порошенко
Фото: РИА Новости
Правительство расширило персональные санкции против Украины. Под них, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает РИА Новости.
В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже список расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики, например, на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.
Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.

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