Россия ввела санкции против Порошенко

Фото: РИА НовостиПравительство расширило персональные санкции против Украины. Под них, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает РИА Новости.В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже список расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики, например, на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.