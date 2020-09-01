Обращение главы ЛНР по случаю Дня Неизвестного Солдата – защитника Республики

Дорогие земляки!Для всех нас День Неизвестного Солдата – защитника Луганской Народной Республики – особая памятная дата.Когда над Луганщиной нависла угроза в виде украинского фашизма, тысячи добровольцев-соотечественников встали на защиту родного края. Многие из них отдали жизнь за нашу свободу. К сожалению, имена не всех героев известны, но мы обязаны чтить память тех, кто погиб за наши общие идеалы.Наш святой долг – сделать все, чтобы память о подвиге безымянных солдат и всех погибших воинов оставалась в сердцах нынешнего и будущих поколений! Их доблесть и неоценимый подвиг должны стать примером патриотизма и верности долгу.Низкий поклон и вечная слава погибшим защитникам Луганской Народной Республики, чьи имена до сих пор остаются неизвестными!Глава ЛНРЛеонид Пасечник05 сентября — Луганск