Курс валют в Луганске на 5 сентября
Государственный банк информирует о том, что с 5 сентября 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
75,1823 рубля
1 ЕВРО
89,0384 рубля
10 украинских гривен
27,1304 рубля.
Вчера, 4 сентября курсы основных валют были такими:
1 доллар США
75,4680 рубля
1 ЕВРО
89,1353 рубля
10 украинских гривен
27,2817 рубля Экономика - Сегодня, 07:00 70
1 доллар США
75,1823 рубля
1 ЕВРО
89,0384 рубля
10 украинских гривен
27,1304 рубля.
Вчера, 4 сентября курсы основных валют были такими:
1 доллар США
75,4680 рубля
1 ЕВРО
89,1353 рубля
10 украинских гривен
27,2817 рубля Экономика - Сегодня, 07:00 70
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