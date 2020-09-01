Курс валют в Луганске на 5 сентября

Государственный банк информирует о том, что с 5 сентября 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

75,1823 рубля

1 ЕВРО

89,0384 рубля

10 украинских гривен

27,1304 рубля.

Вчера, 4 сентября курсы основных валют были такими:

1 доллар США

75,4680 рубля

1 ЕВРО

89,1353 рубля

10 украинских гривен

27,2817 рубля Экономика - Сегодня, 07:00 70