Порядок перемещения денежных средств через КПВВ на Донбассе и госграницах РФ и Украины



ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Через линию разграничения на всех украинских КПВВ из Украины и в Украину разрешено провозить не более 50 000 грн. (в т.ч. эквивалент в любой валюте) без подтверждающих документов об их происхождении. С неподконтрольной территории можно и бОльшую сумму, но по согласованию с координационным центром (приказ МинВОТУ №52 от 14.07.2020)

В Донецк и из Донецка (граница с РФ или ЛНР) — 10 000€ (или эквивалент в любой валюте) с устным декларированием. Ввоз бОльшей суммы — с письменным декларированием. Вывоз больше 10 000€ возможен единовременно, если ранее эта бОльшая сумма была ввезена, и у вас есть документальное подтверждение (декларация о ввозе). (Регламентируется «Постановлением ЦРБ ДНР №152 от 28.06.2016»).

ВНИМАНИЕ! : из Украины в Донецк через линию разграничения нельзя ввезти более

50 000 грн. (или эквивалент в другой валюте) — смотрите украинские ограничения.

Из Луганска и в Луганск (граница с РФ или ДНР) — 10 000$ можно без письменного декларирования. В большем количестве — обязательно письменное декларирование. (Правила ЛНР совпадают с правилами РФ).

ВНИМАНИЕ! : из Украины в Луганск, и из Луганска в Украину, через линию разграничения нельзя ввезти более 50 000 грн. (или эквивалент в другой валюте) — смотрите украинские ограничения.

В Украину и из Украины через государственную границу - в пределах 10 000€ можно без письменного декларирования. Если сумма больше — обязательно всю сумму письменно декларировать. (Постановление НБУ №5 от 02.01.2019)

Таким образом, разрешённая сумма провоза зависит от направления вашего движения и способа попадания на неподконтрольную или подконтрольную территорию.

Р.S. Что касается суммы в 3000$, которая часто всплывает:

1. «Такая сумма регламентировалась таможенными правилами ДНР для физических лиц до принятия постановления ЦРБ ДНР, указанного ранее.

2. В настоящее время суммой в 3000$ ограничивается вывоз «налички» из ДНР для физических лиц-предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и вывозящих «наличку» в рамках своей деятельности». Новости Региона - Сегодня, 08:00 252 В связи с участившимися вопросами по перемещению денежных средств через КПВВ телеграм-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса — Новости» опубликовал разъяснение, сколько денег и куда можно перевозить.ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:Через линию разграничения на всех украинских КПВВ из Украины и в Украину разрешено провозить не более 50 000 грн. (в т.ч. эквивалент в любой валюте) без подтверждающих документов об их происхождении. С неподконтрольной территории можно и бОльшую сумму, но по согласованию с координационным центром (приказ МинВОТУ №52 от 14.07.2020)В Донецк и из Донецка (граница с РФ или ЛНР) — 10 000€ (или эквивалент в любой валюте) с устным декларированием. Ввоз бОльшей суммы — с письменным декларированием. Вывоз больше 10 000€ возможен единовременно, если ранее эта бОльшая сумма была ввезена, и у вас есть документальное подтверждение (декларация о ввозе). (Регламентируется «Постановлением ЦРБ ДНР №152 от 28.06.2016»).ВНИМАНИЕ! : из Украины в Донецк через линию разграничения нельзя ввезти более50 000 грн. (или эквивалент в другой валюте) — смотрите украинские ограничения.Из Луганска и в Луганск (граница с РФ или ДНР) — 10 000$ можно без письменного декларирования. В большем количестве — обязательно письменное декларирование. (Правила ЛНР совпадают с правилами РФ).ВНИМАНИЕ! : из Украины в Луганск, и из Луганска в Украину, через линию разграничения нельзя ввезти более 50 000 грн. (или эквивалент в другой валюте) — смотрите украинские ограничения.В Украину и из Украины через государственную границу - в пределах 10 000€ можно без письменного декларирования. Если сумма больше — обязательно всю сумму письменно декларировать. (Постановление НБУ №5 от 02.01.2019)Таким образом, разрешённая сумма провоза зависит от направления вашего движения и способа попадания на неподконтрольную или подконтрольную территорию.Р.S. Что касается суммы в 3000$, которая часто всплывает:1. «Такая сумма регламентировалась таможенными правилами ДНР для физических лиц до принятия постановления ЦРБ ДНР, указанного ранее.2. В настоящее время суммой в 3000$ ограничивается вывоз «налички» из ДНР для физических лиц-предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и вывозящих «наличку» в рамках своей деятельности». Новости Региона - Сегодня, 08:00 252

Метки: {keywords}