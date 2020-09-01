Немецкий эксперт назвал причину неуязвимости России

Фото: © РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой объём накопленных резервов России делает её финансово неуязвимой для санкций Запада. С таким заявлением выступил бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц, передает RT.По его данным, резервы России на данный момент составляют $600 млрд. Цшэпитц отмечает, что рекордный показатель средств был накоплен несмотря на сохранение антироссийских санкций и невысокие цены на нефть.Таким образом, уточняет автор статьи, Россию с финансовой точки зрения не получится «легко поставить на колени».Ранее в российском Минфине сообщили, что в Фонде национального благосостояния России (ФНБ) по состоянию на 1 августа 2020 года находилось 12,959 трлн рублей.