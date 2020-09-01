Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения ВСУ под Горловкой, возведенные в нарушение допмер

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)», — сказано в заявлении.

Фото: РИА НовостиГлава ДНР Денис Пушилин приказал Народной милиции ДНР открыть огонь по инженерным сооружениям ВСУ, возведенным под Горловкой в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия. Соответствующее заявление размещено сегодня на сайте лидера страны, передает ДАН.Отмечается, что официальное уведомление о данном решении будет направлено представителями ДНР в Контактной группе, а координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», — заключил Пушилин.Лидер страны призвал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.Напомним, что 28 августа Глава ДНР потребовал от Киева до 22:00 часов 3 сентября устранить нарушение дополнительных мер контроля перемирия в районе поселка Шумы к северо-западу от Горловки. Речь шла о том, что украинские военные в период действия допмер возвели новые инженерные сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец – Донбасс» с намерением укрепиться под ней. Пушилин предупредил, что ДНР прибегнет к крайним мерам, если ВСУ в указанный срок не вернутся к позиционному расположению войск и укреплений по состоянию на 22 июля 2020 года.С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.