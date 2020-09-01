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Два очага пожаров в Новоайдарском районе локализованы. Пожар у Станицы Луганской ликвидирован

bot Сегодня, 11:0016Новости
Два очага пожаров в Новоайдарском районе локализованы. Пожар у Станицы Луганской ликвидирован
В ГСЧС рассказали о ситуации с пожарами на территории Луганской области.

Так, 4 сентября, в 15:30 был ликвидирован очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района.

Возгорание сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которое возникло 2 сентября, локализовано. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

Также сообщается, что 4 сентября, в 21:50 между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы и лесного массива. По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единицы техники. Новости Региона - Сегодня, 10:45 51

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