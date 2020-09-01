В Ощадбанке объяснили как луганчане могут использовать банковские карты, срок действия которых уже истек. И что с ними будет дальше





Как использовать их для оплаты? Можно ли рассчитываться ими в Интернете? Что будет после получения новой карты? Ответы на эти и другие вопросы опубликованы на официальном сайте АО «Ощадбанк».



Вопрос: Где я могу рассчитываться картой, срок действия которой был продлен на время карантина?

Ответ: Такой картой можно продолжать пользоваться как и раньше, а именно:

платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;

расплачиваться Apple Pay или GPay бесконтактно или в Интернете, если карта была добавлена в приложение ранее;

расплачиваться на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure, отмечая при этом срок действия карты, указанной непосредственно на ней;

пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие;

зарегистрироваться в Ощад 24/7, если это не было сделано ранее;

пользоваться картой в банкоматах, в том числе для снятия наличных.

Вопрос: Есть ли ограничения в пользовании картой, срок действия которой был продлен на время карантина?



Ответ: Так, определенные ограничения по использованию такой карты есть, а именно:

с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале)

нельзя рассчитаться бесконтактно в POS-терминале / банкомате

не получится расплатиться также в Интернете, если сайт требует 3D Secure верификацию;

часть банкоматов других банков может не поддерживать операции с такими карточками. В этом случае следует повторить попытку в другом банкомате, желательно — в банкомате Ощадбанка.

Вопрос: Что делать, если банкомат/терминал не принимает мою карту?



Ответ: Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы во время карантина. В этой ситуации следует повторить попытку в другом ближайшем терминале.



Вопрос: Когда я заберу новую карту после карантина, что будет со старой, срок действия которой был продлен на время карантина?



Ответ: Платежная карта, срок действия которой был продлен, станет неактивной сразу после активации новой платежной карты.



Обратите внимание! В случае возникновения проблем с обслуживанием карты АО «Ощадбанк», срок действия которой был продлен во время карантина, стоит обратиться по телефону горячей линии банка: 0800210800. Школа выживания - Сегодня, 10:31 176 Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года. В связи с этим, у людей появилось немало вопросов.Как использовать их для оплаты? Можно ли рассчитываться ими в Интернете? Что будет после получения новой карты? Ответы на эти и другие вопросы опубликованы на официальном сайте АО «Ощадбанк».Где я могу рассчитываться картой, срок действия которой был продлен на время карантина?Такой картой можно продолжать пользоваться как и раньше, а именно:платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;расплачиваться Apple Pay или GPay бесконтактно или в Интернете, если карта была добавлена в приложение ранее;расплачиваться на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure, отмечая при этом срок действия карты, указанной непосредственно на ней;пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие;зарегистрироваться в Ощад 24/7, если это не было сделано ранее;пользоваться картой в банкоматах, в том числе для снятия наличных.Есть ли ограничения в пользовании картой, срок действия которой был продлен на время карантина?Так, определенные ограничения по использованию такой карты есть, а именно:с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале)нельзя рассчитаться бесконтактно в POS-терминале / банкоматене получится расплатиться также в Интернете, если сайт требует 3D Secure верификацию;часть банкоматов других банков может не поддерживать операции с такими карточками. В этом случае следует повторить попытку в другом банкомате, желательно — в банкомате Ощадбанка.Что делать, если банкомат/терминал не принимает мою карту?Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы во время карантина. В этой ситуации следует повторить попытку в другом ближайшем терминале.Когда я заберу новую карту после карантина, что будет со старой, срок действия которой был продлен на время карантина?Платежная карта, срок действия которой был продлен, станет неактивной сразу после активации новой платежной карты.В случае возникновения проблем с обслуживанием карты АО «Ощадбанк», срок действия которой был продлен во время карантина, стоит обратиться по телефону горячей линии банка: 0800210800. Школа выживания - Сегодня, 10:31 176

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