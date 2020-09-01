В Ощадбанке объяснили как луганчане могут использовать банковские карты, срок действия которых уже истек. И что с ними будет дальше
Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года. В связи с этим, у людей появилось немало вопросов.
Как использовать их для оплаты? Можно ли рассчитываться ими в Интернете? Что будет после получения новой карты? Ответы на эти и другие вопросы опубликованы на официальном сайте АО «Ощадбанк».
Вопрос: Где я могу рассчитываться картой, срок действия которой был продлен на время карантина?
Ответ: Такой картой можно продолжать пользоваться как и раньше, а именно:
платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;
расплачиваться Apple Pay или GPay бесконтактно или в Интернете, если карта была добавлена в приложение ранее;
расплачиваться на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure, отмечая при этом срок действия карты, указанной непосредственно на ней;
пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие;
зарегистрироваться в Ощад 24/7, если это не было сделано ранее;
пользоваться картой в банкоматах, в том числе для снятия наличных.
Вопрос: Есть ли ограничения в пользовании картой, срок действия которой был продлен на время карантина?
Ответ: Так, определенные ограничения по использованию такой карты есть, а именно:
с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале)
нельзя рассчитаться бесконтактно в POS-терминале / банкомате
не получится расплатиться также в Интернете, если сайт требует 3D Secure верификацию;
часть банкоматов других банков может не поддерживать операции с такими карточками. В этом случае следует повторить попытку в другом банкомате, желательно — в банкомате Ощадбанка.
Вопрос: Что делать, если банкомат/терминал не принимает мою карту?
Ответ: Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы во время карантина. В этой ситуации следует повторить попытку в другом ближайшем терминале.
Вопрос: Когда я заберу новую карту после карантина, что будет со старой, срок действия которой был продлен на время карантина?
Ответ: Платежная карта, срок действия которой был продлен, станет неактивной сразу после активации новой платежной карты.
Обратите внимание! В случае возникновения проблем с обслуживанием карты АО «Ощадбанк», срок действия которой был продлен во время карантина, стоит обратиться по телефону горячей линии банка: 0800210800. Школа выживания - Сегодня, 10:31 176
Как использовать их для оплаты? Можно ли рассчитываться ими в Интернете? Что будет после получения новой карты? Ответы на эти и другие вопросы опубликованы на официальном сайте АО «Ощадбанк».
Вопрос: Где я могу рассчитываться картой, срок действия которой был продлен на время карантина?
Ответ: Такой картой можно продолжать пользоваться как и раньше, а именно:
платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;
расплачиваться Apple Pay или GPay бесконтактно или в Интернете, если карта была добавлена в приложение ранее;
расплачиваться на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure, отмечая при этом срок действия карты, указанной непосредственно на ней;
пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие;
зарегистрироваться в Ощад 24/7, если это не было сделано ранее;
пользоваться картой в банкоматах, в том числе для снятия наличных.
Вопрос: Есть ли ограничения в пользовании картой, срок действия которой был продлен на время карантина?
Ответ: Так, определенные ограничения по использованию такой карты есть, а именно:
с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале)
нельзя рассчитаться бесконтактно в POS-терминале / банкомате
не получится расплатиться также в Интернете, если сайт требует 3D Secure верификацию;
часть банкоматов других банков может не поддерживать операции с такими карточками. В этом случае следует повторить попытку в другом банкомате, желательно — в банкомате Ощадбанка.
Вопрос: Что делать, если банкомат/терминал не принимает мою карту?
Ответ: Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы во время карантина. В этой ситуации следует повторить попытку в другом ближайшем терминале.
Вопрос: Когда я заберу новую карту после карантина, что будет со старой, срок действия которой был продлен на время карантина?
Ответ: Платежная карта, срок действия которой был продлен, станет неактивной сразу после активации новой платежной карты.
Обратите внимание! В случае возникновения проблем с обслуживанием карты АО «Ощадбанк», срок действия которой был продлен во время карантина, стоит обратиться по телефону горячей линии банка: 0800210800. Школа выживания - Сегодня, 10:31 176
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