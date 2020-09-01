Перемирие позволило продолжить бурение скважины в поселке Зеленая Роща – Народная милиция (ФОТО)

Действие дополнительных мер по усилению режима перемирия позволило специалистам коммунальных предприятий Республики продолжить бурение скважины на воду в расположенном у линии соприкосновения поселке Зеленая Роща. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."При содействии подразделений Народной милиции, представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, МЧС ЛНР и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сотрудниками коммунальных предприятий Луганской Народной Республики продолжены работы по бурению скважины в населенном пункте Зелёная Роща", - сказал он.Филипоненко подчеркнул, что "действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики".Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что действие дополнительных мер по усилению режима перемирия позволило специалистам государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода" провести ремонт буровой установки в расположенном на линии соприкосновения поселке Зеленая Роща.Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".05 сентября — Луганск