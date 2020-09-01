Кедми фактами перечеркнул возможность отравления Навального "Новичком"

"Если этого не сделать, после такого газа не выживают. Этот газ создан не для того, чтобы щекотать нервы. Предназначение боевых отравляющих веществ в том, чтобы убивать людей как можно быстрее и эффективнее. Если не знать, что отравление вызвано этим газом, и не принимать меры, люди от него не выживают. Это то, что я знаю. И пусть они (власти ФРГ и немецкие врачи) постараются это опровергнуть", - заявил Кедми.

Яков Кедми фактами объяснил, почему блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен "Новичком". "После такого не выживают", - объяснил он.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Ветеран израильских спецслужб высказался о ситуации с Навальным и заявлении властей ФРГ, что блогер якобы был отравлен "Новичком". Кедми заявил о понимании природы и воздействия боевых газов, напомнив, что "Новичок" в 10 раз сильнее зарина, смертельная доза которого составляет 0,75 мг на килограмм массы тела. По его словам, выжить после "Новичка" можно только при немедленном применении противоядия, а вещества подобной токсичности сразу обнаруживаются в организме.При этом эксперта смутило, что "выявление причин отравления" заняло у немцев неделю. После истории со Скрипалями веры в заявления Запада о "Новичке" нет, а клиника "Шарите", где находится Навальный, по мнению Кедми, испортила свою репутацию политически ангажированным фейком об "отравлении" Виктора Ющенко."Я не знаю, что на самом деле произошло с Навальным. Мне нужны факты. Если говорят, что это "Новичок", нужны факты, что это он. А если при отсутствии данных есть только общее заключение, то говорить не о чем. Есть факты, что он (Навальный) кричал, что ему, вероятно, было больно, что он принимал целый набор лекарств. Но на основании этого нельзя делать выводы", - сказал Кедми в эфир YouTube-канала "И грянул Грэм".Ранее Кедми рассказал, как Россия может опровергнуть обвинения Запада в попытке отравления Навального и лишить США и ЕС оснований для новых санкций. Для этого эксперт предлагает использовать биоматериалы и результаты анализов блогера, взятые во время его лечения в омской больнице, куда его доставили после ухудшения самочувствия в самолете.Григорий Егоро