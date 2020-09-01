Луганчане просят передать списанные московские троллейбусы Луганску и Донецку
Луганчанин Спиридон Килинкаров в эфире российского федерального канала обратился к руководству города Москва и москвичам с просьбой передать списанные троллейбусы Луганску и другим городам Донбасса.
В День шахтера в эфире телеканала Россия-1 Спиридон Килинкаров обратился к москвичам:
«На день рождение ходят с подарками. Сегодня День шахтера — для Донбасса практически день рождение. Я знаю, что Москва отказалась от троллейбусов. И запустили электробусы. Было бы неплохо, если бы те хорошие машины — троллейбусы, которые использовались в Москве, безвозмездно, то есть даром, передали бы пять десятков или сотню этих троллейбусов на Донбасс. Вот это было бы хорошее подспорье», — предложил Килинкаров.
Другой луганчанин Родион Мирошник в социальных сетях поддержал инициативу земляка и запустил аналогичное обращение к москвичам с хештэгом #МосковскийтроллейбусЛуганску, #МосковскийтроллейбусДонецку . Удобный город - Сегодня, 12:00 0
В День шахтера в эфире телеканала Россия-1 Спиридон Килинкаров обратился к москвичам:
«На день рождение ходят с подарками. Сегодня День шахтера — для Донбасса практически день рождение. Я знаю, что Москва отказалась от троллейбусов. И запустили электробусы. Было бы неплохо, если бы те хорошие машины — троллейбусы, которые использовались в Москве, безвозмездно, то есть даром, передали бы пять десятков или сотню этих троллейбусов на Донбасс. Вот это было бы хорошее подспорье», — предложил Килинкаров.
Другой луганчанин Родион Мирошник в социальных сетях поддержал инициативу земляка и запустил аналогичное обращение к москвичам с хештэгом #МосковскийтроллейбусЛуганску, #МосковскийтроллейбусДонецку . Удобный город - Сегодня, 12:00 0
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