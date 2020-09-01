Мужчинам из Стаханова удобнее будет ждать семейного счастья у местного роддома. ФОТО



Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации.

«Сегодня на территории родильного дома Стаханова появилась символическая зона ожидания — две лавочки и кованое дерево с гнездом аистов, символизирующим семейное счастье и благополучие», — говорится в сообщении. Приурочили торжественное открытие к Дню города Стаханова.

Как отмечается, установка этого объекта стала возможна благодаря помощи администрации Стаханова, руководства машиностроительного завода, частных предпринимателей и, конечно же, местных умельцев — кузнецов и художников-оформителей.



Удобный город - Сегодня, 11:30 69 Лавочки ожидания семейного счастья и гнездо аистов появились возле роддома в Стаханове.Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации.«Сегодня на территории родильного дома Стаханова появилась символическая зона ожидания — две лавочки и кованое дерево с гнездом аистов, символизирующим семейное счастье и благополучие», — говорится в сообщении. Приурочили торжественное открытие к Дню города Стаханова.Как отмечается, установка этого объекта стала возможна благодаря помощи администрации Стаханова, руководства машиностроительного завода, частных предпринимателей и, конечно же, местных умельцев — кузнецов и художников-оформителей.Удобный город - Сегодня, 11:30 69

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