Семейная пара и их несовершеннолетний сын из Северодонецка предстанут перед судом за пытки, незаконное лишение свободы, изнасилование и убийство



Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в июне 2020 году в г. Северодонецке члены одной семьи, в том числе 16-летний юноша, убили знакомого мужчину. После нанесения потерпевшему многочисленных телесных повреждений в различные части тела, несовершеннолетний, по указанию своей матери, связал его тканевой веревкой.

После длительной пытки отчим задушил жертву веревкой, что и стало основной причиной смерти по заключению судебно-медицинской экспертизы. Пытаясь скрыть совершенное преступление, обвиняемые оставили вещественные доказательства в лесополосе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного управления Нацполиции в Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 11:15 188 Прокуратурой Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех граждан, один из которых является несовершеннолетним, по факту пыток, незаконного лишения свободы, изнасилования, совершенного группой лиц, а также умышленного убийства мужчины.Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Луганской области.По данным следствия, в июне 2020 году в г. Северодонецке члены одной семьи, в том числе 16-летний юноша, убили знакомого мужчину. После нанесения потерпевшему многочисленных телесных повреждений в различные части тела, несовершеннолетний, по указанию своей матери, связал его тканевой веревкой.После длительной пытки отчим задушил жертву веревкой, что и стало основной причиной смерти по заключению судебно-медицинской экспертизы. Пытаясь скрыть совершенное преступление, обвиняемые оставили вещественные доказательства в лесополосе.Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного управления Нацполиции в Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 11:15 188

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