ВСУ отпускают бойцов из зоны "ООС" в отпуск за покупку огнетушителей – Народная милиция

Командир одного из подразделений ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС") распорядился закупить огнетушители и другое противопожарное оборудование за личные средства подчиненных, которым за это разрешают краткосрочный отпуск. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он рассказал, что "командованием "ООС" принято решение о проверке на предмет противопожарной безопасности подразделений и позиций на переднем крае, в связи с чем командование соединений в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" принимает экстренные меры по устранению" недостатков, выявленных комиссией под "личным руководством министра обороны Украины" в ходе работы в подразделениях 14-й и 25-й бригад.

"Командиром 3-го батальона 30-й бригады подполковником Мельниченко отдано распоряжение на покупку огнетушителей и оборудования противопожарных щитов за личные средства подчиненных. С этой целью по согласованию с комбатом командиры рот отпускают личный состав в краткосрочные отпуска до пяти суток для покупки необходимого инвентаря", - проинформировал Мазейкин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что более 50 киевских силовиков пострадали на пожаре, возникшем в результате взрыва складов с боеприпасами двух бригад ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС").

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 сентября — Луганск