Студенты ЛАВД почтили память павших защитников ЛНР, чьи имена остались неизвестны

Студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко провели на Кировском кладбище Луганска митинг-реквием, приуроченный ко Дню Неизвестного солдата – защитника ЛНР. Об этом ЛИЦ сообщил инспектор по воспитательной работе и связям с общественностью вуза Левон Акопджанян.

"Для подрастающего поколения, а тем более для будущих сотрудников органов внутренних дел необходимо помнить подвиг тех, кто отдал свои жизни во благо наших. Такие памятные мероприятия необходимы для каждого, мы помним тех, кто сражался за нас, чтобы мы сегодня могли жить под чистым небом ЛНР", - сказал он.

Участники мероприятия возложили цветы к могилам неизвестных солдат и почтили минутой молчания их память.

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату – День Неизвестного солдата – защитника Луганской Народной Республики, которая отмечается ежегодно 5 сентября.

05 сентября — Луганск