Пропагандисты ВСУ готовят фейки для обвинения ЛНР в поджоге травы – Народная милиция

Пропагандисты центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ готовят фейки для обвинения Народной милиции ЛНР в поджоге сухой травы в районе дислокации подразделений киевских силовиков в зоне проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Александр Мазейкин.

"По данным нашего источника в штабе ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север", нам стало известно о постановке задачи командующим ССО (силами специальных операций генерал-майором Григорием) Галаганом старшему сводного отряда 74-го Центра ИПсО, выполняющего задачи в интересах ОТГ "Север", по подготовке ложной доказательной базы для обвинения подразделений Народной милиции в целенаправленном поджоге сухой травы в районе дислокации подразделений ВСУ, якобы спровоцировавшем лесные пожары на большой территории", - сказал офицер пресс-службы.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что более 50 киевских силовиков пострадали на пожаре, возникшем в результате взрыва складов с боеприпасами двух бригад ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС").

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 сентября — Луганск