Жители Лутугино в День Неизвестного Солдата почтили память погибших защитников Республики (ФОТО)

Жители Лутугино в День Неизвестного Солдата минутой молчания почтили память погибших защитников Республики и возложили цветы к мемориалу. Об этом сообщили в администрации Лутугинского района."Глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь совместно с представителями военной комендатуры, казачества, воинами-интернационалистами, а также неравнодушными лутугинцами провели акцию памяти, приуроченную ко Дню Неизвестного солдата − защитника Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении."Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память неизвестных солдат, которые пали на полях сражений, защищая нашу Родину. Все они герои Республики и живы в памяти каждого из нас. Мы должны бережно хранить нашу историю, активно заниматься поиском павших воинов и возвращением их славных имен", - сказал Бондарь.Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату - День Неизвестного солдата - защитника Луганской Народной Республики, которая отмечается ежегодно 5 сентября.05 сентября — Луганск