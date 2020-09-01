Разведчик-нелегал рассказал, за что получил звание Героя России

"Был такой период, когда высшее руководство нашей Службы говорило: "Слушай, ты даешь тридцать процентов всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза". Наверное, за это", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Россия 1".

На фото: Юрий Шевченко / © Служба внешней разведки РФВыдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко полагает, что получил звание Героя России за добычу ценной информации о планах и действиях НАТО и США, объем которой достигал трети от всех сведений по этим направлениям, которыми в свое время располагала советская разведка, передает РИА Новости.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил секретные документы – порядка 300 томов архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".Шевченко рассказывал, что из документов НАТО следовало, что альянс планировал расчленить Россию на части, а развал СССР был только первым этапом этого плана. По словам ветерана СВР, предполагалось создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).