Путин поздравил москвичей с Днём города
Российский лидер Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 873-й годовщины основания Москвы, поздравил москвичей с Днём города.
Об этом сообщается на сайте Кремля, передает RT.
«Уважаемые москвичи! Уважаемый Сергей Семёнович! Сердечно поздравляю вас с праздником — с Днём города!» — сказал Путин.
Он отметил, что многовековая история России, «сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой».
«И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу», — заявил президент.
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