ВСУ для улучшения показателей оформили дезертиров пропавшими при пожаре – Народная милиция

Штаб оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" с целью улучшения показателей принял решение оформить военнослужащих, дезертировавших из зоны проведения так называемой операции объединенных сил, пропавшими без вести во время пожара. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"Воспользовавшись пожарами в зоне ответственности 14-й и 25-й бригад, в штабе ОТГ "Север" с целью улучшения показателей воинской дисциплины принято решение оформить старшего сержанта Сурмай и солдата Андрияшина как пропавших без вести во время тушения пожаров, хотя ранее данные военнослужащие проходили по учету как самовольно оставившие места службы", - сказал Мазейкин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что более 50 киевских силовиков пострадали на пожаре, возникшем в результате взрыва складов с боеприпасами двух бригад ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС").

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 сентября — Луганск