ВСУ из-за роста больных COVID оборудуют санизолятор в районе села Троицкое – Народная милиция

Киевские силовики из-за увеличения числа военнослужащих, заболевших коронавирусной инфекцией, оборудуют на полигоне в районе села Троицкое изолятор на 200 мест. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он рассказал, что "ухудшение эпидемиологической обстановки в зоне проведения так называемой операции объединенных сил", "резкое увеличение количества военнослужащих ВСУ, заболевших коронавирусной инфекцией, вынуждает командующего оперативно-тактической группировки "Север" (полковника Алексея) Шандара идти на крайние меры с целью поддержания подразделений в готовности к боевому применению".

"Для этого по его указанию на одном из участков учебного полигона ВСУ в районе населенного пункта Троицкое разворачивается изолятор на 200 койко-мест для лечения военнослужащих", - проинформировал Мазейкин.

Он уточнил, что, по данным разведки, "отмечается рост инфицированных больных в подразделениях 30-й бригады, где за сутки в медицинский пункт с жалобами на высокую температуру обратились порядка 15 человек".

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что командующий так называемой операцией объединенных сил ("ООС") генерал Владимир Кравченко распорядился ввести ряд ограничений из-за ухудшения эпидемической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 26,4 млн, из них более 870 тыс. скончались. В ЛНР подтвержден 731 случай заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 сентября — Луганск