Молодежь и депутаты почтили память Неизвестного солдата у мемориала "Они отстояли Родину"

Депутаты Народного Совета ЛНР и молодые участники общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели в Луганске в сквере Памяти акцию, посвященную Дню Неизвестного солдата − защитника Луганской Народной Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Активисты проектов ОД "Молодая гвардия", "Мы помним!" и "Дружина" из всех регионов Республики, а также депутаты Народного совета ЛНР Павел Пилавов, Жанна Марфина и Александр Ермоленко возложили цветы к мемориалу "Они отстояли Родину" и почтили память погибших бойцов минутой молчания."Сегодня памятная дата, указом главы ЛНР в 2018 году был установлен День Неизвестного солдата – защитника Луганской Народной Республики. Сегодня молодежь проектов "Мира Луганщине" собралась для того, чтобы почтить память Неизвестного солдата нашей Республики", - сказал Пилавов.Он назвал хорошим знаком, что молодежь перенимает у старшего поколения традиции и помнит страшные события 2014 года, а также отметил, что во время церемонии его "переполняло чувства долга перед погибшими при защите Республики ребятами"."Около тысячи человек считаются без вести пропавшими – это сумасшедшие цифры. И важно нам сохранить память о таких людях, которые нам по сей день неизвестны", - подчеркнул координатор проектов "Дружина" и "Мы помним!" ОД Филипп Кобцев.Он отметил, что подрастающая молодежь прекрасно понимает, зачем сегодня собралась у памятника "Они отстояли Родину"."Такой формат мероприятия, действительно, закладывает у подрастающего поколения понимание великого подвига своих земляков, и они сами будут готовы в любую минуту встать на защиту своей Родины", - скал координатор проектов ОД.Активистка проекта "Мы помним!" Алина Тимофеева подтвердила, что ее ровесники "относятся с трепетом к памяти погибших соотечественников"."Молодым людям, которым сейчас 17-18 лет, на момент войны было по 13-14 лет, и мы прекрасно помним эти события и будем помнить их всегда. И всегда будем любить и чтить память тех, кто умер за наши жизни, и кто дал нам мирное небо над головой сейчас", - сказала она.Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату – День Неизвестного солдата – защитника Луганской Народной Республики, которая отмечается ежегодно 5 сентября.05 сентября — Луганск