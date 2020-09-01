Как оформить украинскую пенсию переселенцу. Порядок оформления и список документов
Заявление о назначении пенсии подается лично или через представителя непосредственно в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства (регистрации).
Подробнее о порядке оформления пенсии рассказали в Управлении Пенсионного фонда Украины в г. Северодонецк.
Так, к заявлению о назначении пенсии по возрасту прилагаются следующие документы:
паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
документы о стаже (трудовая книжка, справки, выписки из приказов, лицевые счета, письменные трудовые договоры, членские билеты профсоюзов и т.д., которые определены Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней);
справка о заработной плате лица за период страхового стажа до 01.07.2000 (по желанию лица или в случае, если продолжительность страхового стажа после 1 июля 2000 менее 60 месяцев), а начиная с 01.07.2000 индивидуальные сведения о застрахованном лице предоставляются отделом персонифицированного учета; документы о местожительстве (регистрации) лица;
документы, удостоверяющие особый статус лица (участник боевых действий, инвалид, участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС);
документ уполномоченного органа Российской Федерации о том, что лицу не назначалась пенсия по месту регистрации на территории АРК и г. Севастополь, и личную декларацию об отсутствии гражданства государства-оккупанта (для лиц, зарегистрированных на территории АРК);
две цветные фотографии 6х4.
Для назначения пенсии по инвалидности добавляются также:
справка МСЭК о признании лица инвалидом, наличие заболевания (гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональные карлики);
копия свидетельства о болезни, выданная и заверенная военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с воинского учета, или справка военно-врачебной комиссии (для военнослужащих).
Для назначения пенсии в связи с потерей кормильца добавляются также:
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;
документы о стаже (трудовая книжка) умершего кормильца;
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;
свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;
справка о составе семьи умершего кормильца и копии документов, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);
свидетельство органа ЗАГС о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;
документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;
справка из учебного заведения для лиц, обучающихся на дневной форме;
документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца.
Перечень документов, представляемых при назначении к пенсиям надбавок, пособий, пенсии, компенсации и повышений, определен Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Документы, необходимые для назначения пенсии, могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных нотариально. Но документы о стаже (кроме трудовой книжки), возрасте и заработной плате подаются только в оригиналах.
Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после получения права на пенсию, но не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.
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Подробнее о порядке оформления пенсии рассказали в Управлении Пенсионного фонда Украины в г. Северодонецк.
Так, к заявлению о назначении пенсии по возрасту прилагаются следующие документы:
паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
документы о стаже (трудовая книжка, справки, выписки из приказов, лицевые счета, письменные трудовые договоры, членские билеты профсоюзов и т.д., которые определены Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней);
справка о заработной плате лица за период страхового стажа до 01.07.2000 (по желанию лица или в случае, если продолжительность страхового стажа после 1 июля 2000 менее 60 месяцев), а начиная с 01.07.2000 индивидуальные сведения о застрахованном лице предоставляются отделом персонифицированного учета; документы о местожительстве (регистрации) лица;
документы, удостоверяющие особый статус лица (участник боевых действий, инвалид, участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС);
документ уполномоченного органа Российской Федерации о том, что лицу не назначалась пенсия по месту регистрации на территории АРК и г. Севастополь, и личную декларацию об отсутствии гражданства государства-оккупанта (для лиц, зарегистрированных на территории АРК);
две цветные фотографии 6х4.
Для назначения пенсии по инвалидности добавляются также:
справка МСЭК о признании лица инвалидом, наличие заболевания (гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональные карлики);
копия свидетельства о болезни, выданная и заверенная военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с воинского учета, или справка военно-врачебной комиссии (для военнослужащих).
Для назначения пенсии в связи с потерей кормильца добавляются также:
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;
документы о стаже (трудовая книжка) умершего кормильца;
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;
свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;
справка о составе семьи умершего кормильца и копии документов, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);
свидетельство органа ЗАГС о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;
документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;
справка из учебного заведения для лиц, обучающихся на дневной форме;
документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца.
Перечень документов, представляемых при назначении к пенсиям надбавок, пособий, пенсии, компенсации и повышений, определен Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Документы, необходимые для назначения пенсии, могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных нотариально. Но документы о стаже (кроме трудовой книжки), возрасте и заработной плате подаются только в оригиналах.
Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после получения права на пенсию, но не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.
Оформление пенсии осуществляется бесплатно Школа выживания - Сегодня, 15:26 98
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