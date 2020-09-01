Коллектив ЛГАУ провел субботник в луганском дендропарке (ФОТО)

Студенты и сотрудники Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) в ходе субботника привели в порядок 1,2 га столичного дендропарка, убрав 26,5 кубометра мусора. Об этом сообщила пресс-служба вуза."Студенты старших курсов и сотрудники административно-хозяйственной части (АХЧ) Луганского государственного аграрного университета вышли на субботник по благоустройству Луганского дендропарка, расположенного на улице Линева. Экологическая акция была проведена в целях уборки и санитарной очистки зон зеленых насаждений города Луганска", - говорится в сообщении.В вузе уточнили, что в ходе субботника "было облагорожено около 1,2 га территории дендропарка, вывезено 26,5 кубометра мусора".Главный механик АХЧ университета Максим Колойденко отметил, что "студенты аграрного университета должны понимать важность единения с природой, важность соблюдения чистоты в городе"."Луганск – это наш дом. От чистоты в доме зависит и внутреннее состояние души человека. Университет своими силами старается внести хотя бы малую лепту в общее большое дело по благоустройству нашего города. Нашей молодой Республике нужны такие места, они востребованы, люди тянутся к ним для культурного отдыха. Безусловно, сам университет не в состоянии справиться с большой территорией дендропарка, но свою посильную часть мы, конечно, вносим, мы хотим и будем это делать", – подчеркнул он.Студент инженерного факультета ЛГАУ Богдан Черный свое участие в субботнике пояснил личным желанием, "чтобы наш город был чистым и красивым".Луганский дендропарк был основан в 1972 году. На площади в 13 га были высажены 173 вида деревьев и кустарников, привезенных из разных стран мира. Ландшафтные дизайнеры создали красивый парк с двумя озерцами, мостиком, ведущим в ротонду, тенистыми аллеями и просторными полянами.В парке есть каштановая аллея и березовая рощица, растут дубы, вяз, есть шелковицы, клены, акации и маклюра плодоносная - экзотическое дерево, которое часто называют "лжеапельсином" и "адамовым яблоком". Среди кустарников представлены лещина, хеномелес, форзиция и магнолия.05 сентября — Луганск