Представители ЛНР в Москве приняли участие в открытии выставки "Чечня, Осетия, Донбасс" (ФОТО)

Представители ЛНР в Москве приняли участие в открытии выставки известного современного российского художника Максима Фаюстова "Чечня, Осетия, Донбасс". Об этом ЛИЦ сообщила заместитель министра иностранных дел ЛНР, председатель Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины, председатель правления общественной организации (ОО) "Мемориал" Анна Сорока.От Луганской Народной Республики вернисаж посетили Сорока и председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин."2 сентября в знаменательный день и для Российской Федерации, и для всего мира, для России - это день борьбы с терроризмом, а для всего мира - это окончание Второй мировой войны, в московском выставочном комплексе "Школа акварели Сергея Андрияки" состоялось открытие выставки художника Максима Фаюстова "Чечня, Осетия, Донбасс", - рассказала Сорока. – Глава Луганской Народной Республики направил меня туда, прежде всего, со словами благодарности автору, Максиму Васильевичу, за то, что он, несмотря на все опасности войны, выезжает к нам в горячие точки, запечатлеть наших бойцов, увековечивая их подвиг, который они каждый день, каждый час, каждую минуту совершают, защищая нас".Выставка организована Комиссией по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы в рамках ежегодной международной программы "Терроризм – угроза цивилизации" при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы России. Она является продолжением I тура конкурса "Я – очевидец", начало которому положила выставка художника Алексея Крюкова "Донбасс – память сердца", состоявшаяся в марте 2020 года в ДК "Мосрентген".В официальной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, работники науки, культуры и образования РФ, руководители национально-культурных организаций и общественных объединений Москвы, представители посольств Сирийской Арабской Республики, Палестины и Республики Южная Осетия, делегации из ЛНР и ДНР, представители землячеств Республик Донбасса.Главными темами экспозиции стали актуальные для регионов Кавказа и Республик Донбасса проблемы войны и мира, а также события, непосредственным свидетелем которых стал художник, изобразивший эпизоды боев и разрушительные последствия вооруженных конфликтов, развязанных международным терроризмом. Всего на выставке представлено более 30 работ.Сорока отметила, что работы Фаюстова "позволяют зрителю проникнуть в саму суть, в ткань событий, сердцем и душой переживая каждый момент истории"."Творчество художника увековечило память тех людей, которые, не побоявшись ничего, встали во весь рост и защищают наш народ и олицетворяют собой все мужество и храбрость, которые есть на нашей земле", — рассказал она.Представитель МИД ЛНР проинформировала, что в октябре в рамках этой же программы состоится выставка в Доме национальностей Москвы, которая будет посвящена погибшим детям и защитникам Донбасса. Общественная организация "Мемориал" предоставила для нее большое количество воспоминаний и дневниковых записей жителей прифронтовых территорий ЛНР."Для нас это достаточно необходимое направление, где мы хотим о себе заявить, тем более нам есть, что сказать", - добавила Сорока.Напомним, Луганская Народная Республика в сентябре 2019 года представила в Москве экспозицию из художественных работ и фотографий о фактах украинской агрессии в Донбассе на выставке "Сирия - Донбасс: 2014–2019".05 сентября — Луганск