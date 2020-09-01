На женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран

Фото: © РИА Новости / Алексей МайшевФлаги других стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии - массово появились на женской акции оппозиции на Комаровском рынке в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В этот раз участники, преимущественно девушки, принесли с собой флаги разных стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии, а также традиционный для протестных шествий в Белоруссии бело-красно-белый флаг. Корреспондент РИА Новости также заметил девушку, несшую в руках два маленьких флажка - России и бело-красно-белый.Милиция и сотрудники в штатском присутствуют на месте протеста, просят участников разойтись, но активных действий не предпринимают. Тем не менее, на подходе к месту проведения акции милиционеры и сотрудники в штатском увели в машину без номеров женщину, шедшую на митинг.На акции присутствует мужчина, про которого протестующие кричат: "Провокатор". Он пытается убедить протестующих, что их протест бессмыслен.Также присутствуют студенты БГУ, МГЛУ. Они скандируют названия своих вузов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.