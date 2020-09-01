МИД ответил на обвинения Запада из-за ситуации с Навальным

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", — отметили в ведомстве.

Фото: © Konstantin Kokoshkin / globallookpress.comМИД России в связи с "враждебными заявлениями" ряда стран из-за ситуации с Алексеем Навальным напомнил, что над "Новичком" работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО, передает РИА Новости.В пятницу министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан приняли совместное заявление по ситуации с Навальным. В документе говорится, что министры "разделяют глубокое потрясение этим нападением на господина Навального", а сами события называются "серьезным нарушением основополагающих принципов демократии и плюрализма". Политики также заявили, что ожидают от российских властей гарантий для собственных граждан. В частности, речь идет о "гражданских и политических правах".Кроме того, в США разработчикам технологий их боевого применения официально выдали более полутора сотен патентов, добавили дипломаты.