Южные квартала Луганска остались без воды до вечерв

«Лугансквода» только к вечеру возобновит водоснабжение южной части Луганска, приостановленное из-за ремонта на сетях энергоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«В связи с проведением ремонтных работ западным РЭС на сетях энергоснабжения, питающих насосную станцию «Артемовская» города Луганск, 8 сентября с 9:30 ориентировочно до 17:00 прекращена подача воды потребителям кварталов Заречный, Степной, Мирный, Ольховский, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола, Южный, поселка Косиора, улиц Победоносная и 2-я Краснознаменная», — говорится в сообщении.

Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 17:25 61