Лукашенко: если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия

"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал белорусский лидер.

Фото: РИА Новости / © Александр АстафьевЕсли Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам, передает РИА Новости.Лукашенко, обращаясь к российским журналистам, призвал не расслабляться ввиду "определенных политических событий", которые скоро будут в России.Президент обратил особое внимание на сложность ситуации с протестами. "Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - подчеркнул Лукашенко.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.