Администрация Луганска ввела запрет на розничную продажу алкоголя 12 сентября

Администрация Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части Луганска установлен распоряжением главы администрации города с 8:00 до 22:00 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию 225-й годовщины основания Луганска", – говорится в сообщении.

В столичной администрации уточнили, что "данное ограничение не распространяется на продажу алкогольной продукции в стационарных объектах общественного питания, а также на розничную продажу пива в пластиковой таре и пива на розлив в пластиковую тару".

Ранее администрация Луганска приглашала жителей и гостей столицы Республики на праздничные мероприятия ко Дню города, который будет отмечаться 12-13 сентября.

Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.

08 сентября — Луганск