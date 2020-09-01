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Администрация Луганска ввела запрет на розничную продажу алкоголя 12 сентября

root Сегодня, 18:1535Новости
Администрация Луганска ввела запрет на розничную продажу алкоголя 12 сентября
Администрация Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
"Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части Луганска установлен распоряжением главы администрации города с 8:00 до 22:00 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию 225-й годовщины основания Луганска", – говорится в сообщении.
В столичной администрации уточнили, что "данное ограничение не распространяется на продажу алкогольной продукции в стационарных объектах общественного питания, а также на розничную продажу пива в пластиковой таре и пива на розлив в пластиковую тару".
Ранее администрация Луганска приглашала жителей и гостей столицы Республики на праздничные мероприятия ко Дню города, который будет отмечаться 12-13 сентября.
Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.
08 сентября — Луганск

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