Активисты "Мира Луганщине" помогли оборудовать две остановки транспорта в столице ЛНР (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" по просьбе председателей квартальных комитетов и жителей Артемовского района Луганска помогли оборудовать две остановки общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В Луганске 8 сентября состоялась встреча представителей ОД "Мир Луганщине" с председателями квартальных комитетов и жителями Артемовского района. По их просьбе активисты движения приобрели и установили два павильона остановок общественного транспорта", – говорится в сообщении.Председатель органа самоорганизации населения улицы Боженко Алан Царикаев напомнил, что ранее остановки находились в аварийном состоянии, и на встрече депутатов Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" с квартальными он озвучил эту проблему."Спасибо представителям ОД "Мир Луганщине" за то, что помогли нам. Возможно, благодаря этому мы избежали трагедии. Скоро зима, теперь наши местные жители не будут стоять под дождем и снегом, а будут ждать общественный транспорт в безопасности и комфорте", – сказал Царикаев.Депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Павел Пилавов поблагодарил жителей города за активную позицию."Благодаря их обращению, помощи общественного движения и работе администрации города установлены две новые остановки, которые будут укрывать от непогоды наших граждан в любое время года. Мы всегда готовы к диалогу и посильному оказанию помощи в решении проблемных вопросов гражданам нашей Республики", – отметил он.В ходе встречи Пилавов и руководитель исполкома Луганского территориального отделения ОД "Мир Луганщине", заместитель главы администрации Луганска Антонина Кузьменко пообщались с жителями Артемовского района, которые рассказали, что на этой улице еще необходимо отремонтировать бордюры."Кроме того, людей волнует нарушение водителями правил дорожного движения на участках дороги возле остановок и другие вопросы, которые также были обсуждены на встрече. Местные жители поблагодарили депутата и представителей ОД "Мир Луганщине" за помощь и поддержку", – рассказали в общественном движении.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.08 сентября — Луганск