Правоохранители изъяли гранату, обнаруженную у налоговой инспекции в Луганске – МЧС

Правоохранители изъяли гранату, обнаруженную у государственной налоговой инспекции в Ленинском районе Луганска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение об обнаружении неизвестного подозрительного предмета поступило на линию 101 от сотрудников МВД ЛНР сегодня в 10:34.

"Незамедлительно по указанному адресу были направлены сотрудники государственной пожарно-спасательной части №1 и представители центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР. Во время работы сотрудники полиции идентифицировали подозрительный предмет. Им оказалась ручная граната Ф-1", - проинформировали в МЧС.

Взрывоопасный предмет был изъят сотрудниками МВД.

08 сентября — Луганск