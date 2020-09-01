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Артисты русского драмтеатра показали "Самую добрую сказку" маленьким брянковчанам (ФОТО)

Sergey Сегодня, 18:4527Новости
Артисты русского драмтеатра показали "Самую добрую сказку" маленьким брянковчанам (ФОТО)















Артисты Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева в рамках акции "Мир Луганщине – с заботой о детях!" выступили со спектаклем "Самая добрая сказка" перед юными брянковчанами. Об этом сообщили в администрации Брянки.
"8 сентября по инициативе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Мир Луганщине – с заботой о детях" на театральной сцене Дворца культуры имени Октябрьской революции был показан спектакль "Самая добрая сказка" Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что показ спектакля приурочен ко Дню шахтера, 85-й годовщине стахановского движения и началу нового учебного года.
"Маленькие зрители побывали в удивительной сказке о принцессе, которая из капризной и злой превратилась в добрую и веселую девочку. Как и полагается в добрых сказках, добро побеждает зло. Прекрасные декорации, изумительная игра актеров. Спасибо за сказочный спектакль", - прокомментировала показ руководитель исполнительного комитета Брянковского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Волошина.
В конце представления всем маленьким зрителям были вручены сладкие подарки от общественного движения.
Акция "Мир Луганщине – с заботой о детях!" стартовала 1 июня 2019 года – в День защиты детей. В ее рамках активисты движения посещают детские лагеря, детские дома, центры социальной реабилитации детей-инвалидов. Они проводят праздничные и развлекательные мероприятия для детей возрастом до 14 лет и вручают сладкие подарки от "Мира Луганщине".
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
08 сентября — Луганск

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