Синоптики прогнозируют днем 9 сентября в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 9 сентября будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 8 сентября до 21:00 9 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8-10 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 сентября метеорологи отмечали в 1886 году – плюс 0,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1952 году и составляла плюс 33,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 9 сентября – 05:22, время захода – 19:15. Продолжительность светового дня составит 13 часов 53 минуты.

По предварительному прогнозу, 10-11 сентября сохранится умеренно-теплая и сухая погода, температурный фон существенно не изменится.

08 сентября — Луганск