Народная милиция ЛНР зафиксировала стрельбу на позициях ВСУ в районе Новотошковского

Представители Народной милиции ЛНР зафиксировали стрельбу на позициях киевских силовиков в районе поселка городского типа Новотошковское. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"Нашими наблюдателями зафиксирована стрельба на позициях второго батальона 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новотошковское, - сказал он. - В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) СЦКК оперативно уведомлена о данном факте".

Осадчий подчеркнул, что подразделения Народной милиции строго придерживаются условий действующего перемирия и огонь не открывают.

"По имеющейся информации, причиной несанкционированного открытия огня стала попытка суицида одного из боевиков с использованием автомата, в результате чего он скончался", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он не исключил, что очередную небоевую потерю, вызванную низким уровнем воинской дисциплины и морально-психологического состояния в 14-й бригаде, украинское военное руководство снова попытается использовать для обвинения Народной милиции ЛНР.

"Примером этому может служить неудачная попытка, когда 6 сентября военное командование также пыталось "списать" одного погибшего и одного раненого боевика, получивших смертельные травмы в результате пьяной перестрелки между восьмой ротой и разведротой 14-й бригады, на стрельбу со стороны наших защитников", - напомнил Осадчий.

Официальный представитель также добавил, что такой способ сокрытия небоевых потерь "является более простым и удобным для украинского командования, чем наведение порядка в неуправляемой 14-й бригаде комбрига (полковника Сергея) Войченко".

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 сентября — Луганск