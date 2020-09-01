В поселке Юбилейный сожгли автомобиль «заряженный пиротехникой»
В Луганске, в поселке Юбилейный, на квартале Ворошилова, ночью сожгли припаркованный возле дома автомобиль.
Об этом написали луганчане в социальных сетях.
Накануне ночью, около 3 часов утра, в квартале Ворошилова, что в поселке Юбилейный, сожгли легковой автомобиль, припаркованный возле дома № 4.
Очевидцы сообщают, что автомобиль был «заряжен пиротехникой» (боеприпасами — ред.), а результате чего один снаряд залетел на балкон соседнего дома.
Вот как описывают произошедшее свидетели происшествия:
«Ночью на Юбилейном сожгли машину. Этой ночью около 3 часов, вероятнее всего, был совершен поджог автомобиля на квартале Ворошилова возле дома №4, судя по всему его ещё зарядили пиротехникой, потому что долго в ней что-то стреляло и один снаряд полетел в дом напротив и залетел на балкон, жильцы быстро потушили очаг возгорания на балконе».
Отмечается, что пожарные МЧС приехали буквально через 5 минут после того, как их вызвали. Происшествия - Сегодня, 21:28 13
Об этом написали луганчане в социальных сетях.
Накануне ночью, около 3 часов утра, в квартале Ворошилова, что в поселке Юбилейный, сожгли легковой автомобиль, припаркованный возле дома № 4.
Очевидцы сообщают, что автомобиль был «заряжен пиротехникой» (боеприпасами — ред.), а результате чего один снаряд залетел на балкон соседнего дома.
Вот как описывают произошедшее свидетели происшествия:
«Ночью на Юбилейном сожгли машину. Этой ночью около 3 часов, вероятнее всего, был совершен поджог автомобиля на квартале Ворошилова возле дома №4, судя по всему его ещё зарядили пиротехникой, потому что долго в ней что-то стреляло и один снаряд полетел в дом напротив и залетел на балкон, жильцы быстро потушили очаг возгорания на балконе».
Отмечается, что пожарные МЧС приехали буквально через 5 минут после того, как их вызвали. Происшествия - Сегодня, 21:28 13
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