Жители Луганска боятся что из-за коронавируса не смогут оформить загранпаспорта
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей обеспокоены приостановкой приема граждан в Государственной миграционной службе Украины.
Об этом дончане и луганчане пишут в социальных сетях.
Прием граждан был приостановлен в связи с коронавирусом. Граждане боятся, что теперь не смогут оформить загранпаспорта (они требуются для возвращения в ОРДЛО через Россию), а также вклеить фотографии во внутренние паспорта Украины.
Однако в ГМСУ разъяснили, что выдача загранпаспортов возможна дистанционно.
«Надо дистанционно обращаться сначала», — пишут жители ОРДЛО, которые уже обратились с этой проблемой в службу.
В самой ГМСУ подчеркивают, что нужно лишь записаться в электронную очередь. После чего будет назначено время приема, на котором и примут документы для выдачи загранпаспорта.
«Админуслуги предоставляются как и раньше с учетом карантинных ограничений», — подчеркивают дончане, которые уже смогли посетить территориальные подразделения ГМСУ. Новости Региона - Сегодня, 21:16 117
Об этом дончане и луганчане пишут в социальных сетях.
Прием граждан был приостановлен в связи с коронавирусом. Граждане боятся, что теперь не смогут оформить загранпаспорта (они требуются для возвращения в ОРДЛО через Россию), а также вклеить фотографии во внутренние паспорта Украины.
Однако в ГМСУ разъяснили, что выдача загранпаспортов возможна дистанционно.
«Надо дистанционно обращаться сначала», — пишут жители ОРДЛО, которые уже обратились с этой проблемой в службу.
В самой ГМСУ подчеркивают, что нужно лишь записаться в электронную очередь. После чего будет назначено время приема, на котором и примут документы для выдачи загранпаспорта.
«Админуслуги предоставляются как и раньше с учетом карантинных ограничений», — подчеркивают дончане, которые уже смогли посетить территориальные подразделения ГМСУ. Новости Региона - Сегодня, 21:16 117
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